Panier RTL info/Testachats: la baisse du taux d'inflation se poursuit, le prix de certains produits a même diminué

Comme tous les débuts de mois, place à notre "Panier RTL info/Testachats avec Le soir et Sudinfo": une évaluation des prix de plus de 3.000 produits de base en supermarché. Et bonne nouvelle : la baisse du taux d'inflation, qui avait commencé en début d’année, se poursuit. Comment peut-on l’analyser?

L'inflation alimentaire pour le mois de Mars est de 2,73%. Les prix des produits sont 2,73% plus chers qu'il y a un an. Le rythme de l'augmentation est moins élevé qu'auparavant. C'est plutôt une bonne nouvelle car le recul du taux de l'inflation alimentaire a un impact sur le taux de l'inflation de manière générale qui diminue également grâce à la stabilisation du prix du carburant et de l'énergie. Mais également grâce à l'action des banques qui ont fait en sorte que les taux d'intérêts augmentent pour faire ralentir l'activité économique.

Mais alors, est-ce que ce ralentissement est "visible" pour le consommateur? Oui et non car le ticket de caisse à tendance à ce stabiliser. Mais le prix de certains produits est tout de même plus élevé qu'en 2022 et 2023. C'est le cas du yaourt par exemple.