Des chips goût burger, fromage ou... huitres: pourquoi les industriels inventent-ils de telles saveurs?

Malgré des hausses de prix significatives (+13,8 %), les ventes des produits apéritifs ont augmenté de près de 2 % en 1 an. De quoi stimuler l'imagination des industriels : Des chips goût burger ou aux saveurs d'huîtres, poivrons grillés au chorizo... la concurrence est féroce entre les marques pour séduire le consommateur.

Dans les rayons des supermarchés, à côté des produits apéritifs classiques, les originaux prennent de plus en plus de place. Chips au goût poivrons grillés, chorizo ou encore goût fromage et sauce chili, les ses saveurs toujours plus extravagantes. Mais pourquoi les marques multiplient-elles les recettes ? Une entreprise belge nous a ouvert ses portes. À ses débuts, elle ne produisait que deux goûts, alors qu'aujourd'hui, elle en produit plus de 80. Wim Gallet, responsable marketing, nous montre le cylindre qui donne du goût aux chips: "Là, l'arôme tombe sur les chips. Du fait que ça tourne, ça va distribuer correctement l'arôme sur les chips", nous explique-t-il.

Chaque année, de nouvelles innovations voient le jour. "On va justement mettre des innovations en avant parce que c'est elles qui sont le moteur de la croissance. On peut dire plus ou moins que jusqu'à 5% de nos volumes viennent de nos innovations.", assure Wim Gallet. Les gens doivent être capables de dire oui, ça c'est un camembert Ces innovations, elles sont imaginées dans un laboratoire, l'antichambre des saveurs de l'usine. Ici, les nouveaux arômes sont testés et contrôlés. Aujourd'hui, il faut goûter la nouveauté de 2025, des chips au goût fromage. "Je ne veux pas que les gens disent oui, c'est un goût fromage, mais pas plus que ça. Les gens doivent être capables de dire oui, ça c'est un camembert, ou autre chose. Et c'est exactement cet aspect reconnaissable qu'on va aller chercher. À côté de ça, ça va aussi être un goût où les gens peuvent manger tout le sachet", insiste le responsable marketing de la marque. Il faut près de 10 mois entre le choix d'un arôme et sa commercialisation. Une employée nous explique qu'elle fait, avec son équipe, "une petite sélection des goûts qui sont les meilleurs" et après, "une petite étude des marchés". Il y a de nouveau cette envie de la part du consommateur de retrouver des nouvelles sensations