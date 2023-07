4 ans plus tard, Edwin peut enfin vivre avec son épouse en Belgique: "Pour elle, j'ai tenu le coup"

Après quelques échanges sur un site de rencontre, Edwin a vu pour la première fois Tennat, son épouse, le 21 avril 2019, à l'occasion d'un mariage en Belgique. "On s’est rencontré dans un petit temple thaï à Waterloo, un dimanche matin. C'est la première fois qu'elle venait en Belgique pour assister au mariage de sa sœur. " Entre Edwin et Tennat, c'est le coup de foudre immédiat.

"Mais elle a fait opposition à ce visa. J’ai rencontré deux fois le juge. Une première sentence nous était défavorable. Un avocat m’a conseillé d’introduire un recours et le deuxième recours a également été annulé, 18 mois après notre rencontre. Il y avait différents points qui étaient litigieux. Le motif qui est resté, c’est que le démarche a été introduite trop rapidement. Même si on a prouvé notre bonne foi, on n’a pas pu trouver d’accord. La démarche a été faite rapidement, mais on s’entend bien. Je me suis dit qu’on allait démarrer tôt vu la durée des démarches. Et si la relation ne fonctionnait pas, j’aurais dit on n’arrête tout."

15 jours plus tard, elle a dû rentrer en Thaïlande, et le jeune couple a entretenu sa relation à distance. "On a commencé à s’échanger des messages via Whatsapp et Messenger tous les jours", raconte Edwin.

Ensuite, la crise sanitaire liée au Covid a empêché le couple de se revoir durant plusieurs mois. "On a dû également passer par cette étape-là. Durant plus d’un an, il était impossible d’aller en Thaïlande. Le visa était très difficile à obtenir pour voyager. Il y avait beaucoup de conditions à remplir. La relation a toujours tenu. On se contactait 3 à 4 fois par jour. On s'envoyait des messages et des vidéos."

En 2022, ils ont introduit une nouvelle demande pour obtenir un visa permettant à Tennat de séjourner en Belgique. Une demande à nouveau refusée. "Quand je l’ai rencontrée, elle tenait un salon de coiffure là-bas. Pour pouvoir venir en Belgique, elle a remis son commerce en 2019, et elle n’a pas repris l’activité car elle pensait pouvoir vivre ici", indique Edwin. "Ils nous ont débouté pour un simple visa 'visite'. Ils n’acceptaient pas que c’est moi qui subvient à ses besoins alors que je n’ai pas de problème d’argent. C’est leur motif, qu’elle n’a plus de revenus. Mais elle n’allait pas rouvrir un salon en pensant qu’elle allait arriver. Cela fait beaucoup de mois et d’années qui passent donc on n’a jamais vraiment essayé de trouver un emploi pour elle car on pensait qu’elle pourrait arriver ici."

Ne trouvant pas de solution en Belgique, Edwin a tenté sa chance en Thaïlande. Le 14 décembre 2022, les deux tourtereaux se sont mariés à Chonburi (une ville située à l'est du pays) et ont envisagé de vivre là-bas.