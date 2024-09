Depuis des mois, Étienne reçoit des appels téléphoniques très étranges: "Mon téléphone les détecte comme étant frauduleux"

Même constat lorsqu'il tente de rappeler un de ses numéros : aucune réponse, pas même un répondeur. "Je me demande quelle est la raison de ces appels. Je me demande s'il y a un danger à décrocher ou ne pas décrocher et je me demande ce qu'il faudrait faire pour que ça cesse."

"Le premier conseil que l'on peut avancer est de ne jamais donner des informations confidentielles au téléphone, comme des codes. Une institution bancaire ne vous demandera jamais ce genre d'information au téléphone. C'est quelque chose qui doit attirer votre attention. Un autre signe qui doit vous interpeller, c'est lorsque votre interlocuteur insiste fortement sur le caractère urgent."

Les criminels sont très inventifs

Les appels frauduleux ont-ils augmenté cette année ? En tout cas, le nombre de plaintes à ce sujet ont explosé. David Wiame, médiateur des télécommunications, rapporte que pour l'ensemble de l'année 2023, 300 plaintes avaient été déposées. Cette année, à la fin août, ce nombre est déjà atteint. "Si on extrapole, on va vers un doublement des plaintes pour les appels frauduleux. Tout en sachant que l'on représente seulement une partie des plaintes, car les gens peuvent également se tourner vers la police, la Computer Crime Unit ou encore d'autres instances."

Pour les personnes qui se sont faites arnaquées et qui se tournent vers le service de médiation des télécommunications, une solution à l'amiable est tentée d'être trouvée entre la victime et son opérateur téléphonique (en cas d'énorme facture à cause d'un appel frauduleux surfacturé par exemple). "On essaie de trouver un compromis et de démontrer la potentielle fraude à l'opérateur pour qu'il fasse un geste, voir qu'il annule la facture s'il y a bien eu une arnaque". Généralement, les victimes d'arnaques reconnues comme telles sont protégés par la loi et les opérateurs vont alors annuler la facture et se retourner contre les intermédiaires, ajoute David Wiame.