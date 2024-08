"Elle a un handicap à vie, mais je dois prouver qu’elle est malade" : Vanessa, maman désemparée face à la complexité administrative

C'est une maman désemparée qui nous contacte via le bouton orange "Alertez-nous". Vanessa a une fille de 8 ans, Sophia, qui souffre d'une pathologie neurologique appelée "lissencéphalie". "Cette maladie lui cause un handicap mental et moteur. Elle se déplace donc en chaise roulante", indique la mère. Pour faciliter les déplacements de l'enfant, Vanessa possède un véhicule adapté pour lequel elle est exemptée de la taxe de circulation. "J'y ai droit chaque année, mais il faut renouveler la demande tous les ans auprès du SPW Finances", poursuit Vanessa. Cette année, les démarches s'avèrent plus compliquées que prévu.

De 0 euro à 340 euros

En effet, Vanessa a oublié de renouveler cette demande en septembre 2023. "On m'a donc réclamé la différence pour les trois derniers mois de 2023. J'ai dû payer 124,06 euros parce qu'en plus de la taxe, j'ai dû régler des frais d'huissier. Au début, je ne voulais pas payer, car pour moi, il s'agissait d'un malentendu". Les problèmes ne s'arrêtent pas là, car pour 2024, elle a dû payer l'intégralité de cette taxe, soit 340,03 euros. "Lorsque j'essaie de refaire la demande, on me répond que c'est désormais auprès de l'AVIQ (Agence wallonne pour une vie de qualité, NDLR) que je dois demander l'exemption. Pour les enfants, les compétences auraient été transférées. Bref, personne ne sait me répondre correctement".