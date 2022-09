De nombreux clients FORTIS débités deux fois: "Immense bug !"

"Double débit bancaire", "Immense bug !", "Un prélèvement en double sur mon compte BNP Fortis !": vous êtes (très) nombreux ce mercredi à nous indiquer un souci avec votre compte en banque s’il est hébergé par BNP Fortis via le bouton orange Alertez-nous. De nombreuses personnes précisent que les prélèvements problématiques sont datés du 6 septembre.

Sollicitée, la banque nous confirme ce "souci technique", qui concerne "7% du total des transactions de la journée d'hier". Pour certains clients, les opérations du 6 septembre ont été donc prélevées deux fois ce mercredi: majoritairement des paiements en magasin, des retraits et pour quelques des mensualités. "Nous sommes au courant du problème et nous sommes en train de régler ça", nous explique-t-on. "Les transferts sont stockés dans des fichiers de données et certains ont été envoyés deux fois par erreur, c'est un incident", poursuit notre interlocuteur. Que les clients se rassurent: "Tout est fait pour que le problème soit résolu plus vite". Le rétablissement normal de la situation se fait en plusieurs phases: une partie du souci devrait être réglé dans la journée "ou demain matin".

L’argent devrait être rétabli sur les comptes concernés sous peu et aucun prélèvement ne devrait se reproduire aujourd’hui, promet BNP Fortis qui appelle ses clients "à ne rien toucher" et ne "pas faire de démarche" sur leur espace personnel. "Nous présentons toutes nos excuses aux clients victimes de ce bug", tient à ajouter finalement l'établissement bancaire.