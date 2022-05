Aller au cinéma est-il devenu un luxe? La fréquentation des salles est en chute

Les cinémas belges n’ont pas le cœur à la fête. Malgré la fin des contraintes sanitaires, les visiteurs ne sont pas de retour. En cause: le prix parfois des places et la concurrence des plateformes de diffusion en ligne. Les professionnels comptent sur les super-productions pour attirer les spectateurs.

Pour certains Belges, aller au cinéma en famille est visiblement devenu un luxe. Nous avons interrogé des personnes près d'un cinéma bruxellois: ils sont nombreux à nous dire que les places sont très chères et qu'une sortie au cinéma représente un budget important.

Après la crise sanitaire, la crise économique plombe les salles de cinéma. Selon certains exploitants, le retour des clients se fait attendre. Le secteur affiche une baisse de 30% de fréquentation par rapport à la même période il y a deux ans. "Cerise sur le gâteau, malheureusement pour tout le monde, il y a la crise qui frappe à tous les niveaux, les coûts de l'énergie, et ça fait exploser les factures. Et effectivement, à partir de ce moment-là, ça commence à faire des gros budgets, et peut-être que le cinéma, en sa qualité de loisir, il paie la note à la fin quand on fait les comptes", nous explique Olivier Meyvaert, programmateur du White Cinéma à Bruxelles.

Créer des événements et fidéliser

Le cinéma est aussi victime de l'essor des plateformes en ligne. Depuis le confinement, certains cinéphiles préfèrent le confort de leur salon aux salles obscures. "On prend l'habitude de pantoufler à la maison devant des séries pas forcément dignes qu'on les regarde… Mais voilà, maintenant, on est en train de prendre le rythme", nous indique un couple de personnes âgées qui se rend dans un cinéma bruxellois.

Pour rivaliser avec le prix des abonnements des plateformes, les directeurs de salles doivent en permanence se réinventer. Par exemple en créant des événements ou en fidélisant la clientèle. "On essaie de trouver d'autres formules. Des formules d'abonnements. On est en train de réfléchir avec d'autres salles à faire une carte commune, qui devrait prochainement faire son arrivée", précise Éric Franssen, directeur du cinéma Le Palace.

Les professionnels du secteur restent cependant optimistes: le cinéma reste une expérience sensorielle très différente d'un visionnage à la maison. La sortie prochaine de nouvelles super-productions pourrait également attirer une foule de cinéphiles.