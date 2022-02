Blocage de la centrale de béton de Bierset pour protester contre l'extension de l'aéroport

(Belga) Une centaine d'activistes bloquent lundi matin la centrale de béton de Bierset pour protester contre l'extension de l'aéroport de Liège et forcer à l'arrêt les chantiers en cours, annonce le collectif Stop Alibaba & Co dans un communiqué lundi matin. Celui-ci demande un moratoire immédiat sur l'extension.

La centrale de béton bloquée est opérée par le groupe Eloy et se situe à moins de 10 kilomètres de l'infrastructure aéroportuaire de Liege Airport, sur la commune de Grâce-Hollogne. Les militants critiquent une extension de Liege Airport qui "participe d'une fuite en avant suicidaire d'un point de vue environnemental et désastreuse d'un point de vue social et économique". "L'extension de Liege Airport est un choix posé délibérément contre les enjeux climatiques et sociaux d'aujourd'hui et de demain. Les décisions que nous prenons maintenant auront des conséquences pour les générations à venir. Nous n'avons plus le temps pour des demi-mesures. En s'opposant à ce projet, StopAlibaba & Co souhaite défendre des projets durables, des emplois de qualité, la santé et le bien-être des citoyens", fait part le collectif. Le groupe appelle à ce titre à un moratoire immédiat sur tous les projets d'extension, "le temps de réaliser une véritable étude d'incidence globale et d'organiser un authentique débat démocratique". (Belga)