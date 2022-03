BNP Paribas Fortis rachète bpost banque: que des avantages pour les clients?

BNP Paribas Fortis a complètement pris le contrôle de "la banque de la poste" et c’était déjà le cas sur le papier puisque début de cette année la banque franco-belge avais pris 100% des actions de bpost banque. Mais qu'est-ce que ça va changer pour eux et pour les clients.

Qu'est-ce qui va changer pour les clients de bpost banque ? Ils continueront d'avoir accès à leurs services existants, mais en sus, les 657 bureaux de poste du pays leur proposeront les produits de BNP Paribas Fortis, notamment des assurances. Et ce, dès les prochains mois. Les clients de bpost banque deviendront automatiquement des clients de BNP Paribas Fortis le 1er janvier 2024, et la marque bpost banque disparaîtra du marché. Quant aux clients de BNP Paribas Fortis, ils pourront aller dans leurs agences, mais aussi faire certaines opérations bancaires de base dans les 657 guichets de bpost. Ce qui est tout bénéfice pour eux… en tous cas pour celles et ceux qui n’ont pas envie ou ne sont pas capables de faire tout ou presque en ligne.

L’opération est donc bien finalisée, mais bien sûr à la condition que les autorités de contrôle de la concurrence marquent leur accord. Ce qui peut se comprendre si l’on se rappelle que BNP Paribas Fortis, c’est aussi Fintro et Hello Bank. Soit une taille plus qu’appréciable sur le marché belge.

Qu’adviendra-t-il des employés de la banque de la poste ?



Il y a aujourd’hui 1.300 employés affectés aux guichets, au frontline client, comme on dit, et 410 conseillers plus spécialisés. Ils pourront rester dans les 657 bureaux de poste pour assurer les services bancaires de base ou migrer vers des agences ou encore rejoindre les services de BNP Paribas Fortis selon leurs souhaits et leurs compétences. A priori, il ne devrait pas y avoir de licenciements.

Est-ce une bonne opération pour tout le monde ?

Je le pense. BNP Paribas Fortis offre ainsi à ses clients un large réseau commercial de proximité pour les services de base, les services proches qu’une bonne partie de la population souhaite, mais en partageant le coût des infrastructures avec bpost. BNP Paribas Fortis dispose aussi d’un large réseau pour vendre ses produits, notamment des produits d’assurance de type "non-vie" (habitation, responsabilité, véhicules et assistance juridique). Vous rajoutez à cela les Fintro et Hello Bank et bientôt un réseau de distribution via les librairies : BNP Paribas Fortis est particulièrement bien outillé.

Pour la poste, il y a aussi l’intérêt de se débarrasser d’une activité de plus en plus lourde et de plus en plus compliquée mais aussi de partager les coûts du réseau qu’elle est obligée de conserver.

Est-ce que BNP Paribas Fortis va poursuivre ou arrêter ses fermetures d’agences ?

Bonne question. La banque a pour l’instant comme objectif de passer de 386 agences à 220 agences, soit 40 fermetures par an. Et elle va continuer cette politique. Probablement et logiquement en cherchant la complémentarité avec les 657 bureaux de bpost.

Un point d’attention certainement : attention à ne pas créer un réseau à deux vitesses en termes de qualité de service.