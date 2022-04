Nouvelle réforme: les prix de l'électricité devraient être modifiés prochainement en Wallonie

Le parlement wallon est en train de se pencher sur un décret qui pourrait modifier les prix de l’électricité. Un des objectifs est d’inciter les wallons à consommer différemment.

On connaissait le tarif bihoraire, dès 2024 on pourrait passer à un système quadrihoraire, avec quatre plages tarifaires différentes. L’objectif est de mieux répartir la consommation d’électricité.

"Il est clair que la nuit et l’après-midi seront les moments où l’électricité sera la moins chère et elle sera plus chère au moment où il y a le plus de consommation donc tout le monde est invité à déplacer toutes les consommations qu’il est possible de déplacer", explique Philippe Henry, le ministre wallon du Climat, de la Mobilité, des Infrastructures et de l’Énergie.

Autre nouveauté : le consommateur pourra faire appel à plusieurs fournisseurs à la fois. Le délai pour changer de fournisseur sera plus court (3 semaines au lieu de 4) et des compteurs "communicants" seront installés dès 2023.

"L’idée du compteur communiquant est de pouvoir contrôler précisément la consommation en temps réel et mieux gérer ses moments de consommations", ajoute Philippe Henry qui prend l’exemple des personnes qui produisent de l’énergie grâce à leurs panneaux solaires. "Si tout le monde produit en même temps l’après-midi quand il y a du soleil mais que personne ne consomme, on a une grosse difficulté sur le réseau."

En 2030, 80% des abonnés du réseau devraient disposer de ces compteurs communicants.