Prix de l'énergie: voici ce que représente la hausse des tarifs sur la facture mensuelle d'un ménage belge

Pour évaluer concrètement ce que représente cette hausse des prix de l'énergie, nous avons épluché les tarifs de l'énergie ces dernières années et nous avons fait des comparaisons.

Nous avons pris l’exemple d’une famille belge : deux parents et deux enfants. Un ménage avec une consommation annuelle moyenne d’électricité de 3.500 kw/h par an, 23.260 kw/h de gaz ou mazout et 1.200l d’essence.

Cette consommation moyenne on l’a ramenée sur la facture mensuelle de ce ménage.

En février 2021, cette famille payait 144€ par mois pour l’essence, 98€ pour le mazout et 75€ pour l'électricité. Ce qui donne un total de 317€.

Un an plus tard, en février 2022, cette facture mensuelle explose. 183€ pour l’essence, 166€ pour le mazout et 136€ pour l’électricité. Total : 485€, soit une hausse de 168€ tous les mois pour ce ménage qui se chauffe au mazout.

Si on se chauffe au gaz, c’est encore pire. Cette famille payait 100€ par mois en 2021 pour le gaz, contre 276€ en février 2022. Le total est en hausse forcément : 595€ à payer par mois. Cela fait donc 276€ supplémentaire à payer tous les mois par rapport à il y a un an.