Voitures électriques: quelles sont les attentes des conducteurs belges?

Ce matin, dans sa chronique consacrée à l’économie et à la consommation, Bruno Wattenbergh s'est penché ce matin sur les envies des conducteurs belges en termes de véhicules électriques.

Vroom.be, le 4ème site le plus visité dans le secteur automobile en Belgique, a lancé EV-Checker au début de l'année. Il s'agit d'une plateforme commerciale proposant des conseils personnalisés sur la conduite électrique. Grâce à un questionnaire en ligne, vous pouvez déterminer si la mobilité électrique est faite pour votre profil de mobilité et, si c’est le cas, le site vous propose directement une liste de modèles répondant à vos besoins spécifiques en tenant compte de votre budget. Depuis février, 5.200 participants ont utilisés la plateforme.

Toutes ces réponses compilées donnent une excellente idée des besoins des Belges en terme de mobilité, en tous cas ceux qui veulent ou doivent utiliser un véhicule dans leur vie professionnelle ou dans leur vie de famille.

Quelles sont les grandes conclusions que l’on peut tirer de ces données ?

D’abord, un réel intérêt pour les véhicules électriques. Il y a eu 20 fois plus de réponses que lors d’une campagne similaire en 2020. Ensuite, que les Belges qui envisagent l’achat d’un véhicule électrique parcourent quotidiennement 82 km. Ce qui équivaut à 6 minute pour remplir sa batterie sur une station de recharge rapide, 96 minutes sur une borne de recharge domestique et 234 minutes (soit moins de 4h) sur une prise domestique ! Pour ce type de trajet quotidien, brancher sa voiture sur une prise dans le garage en rentrant du travail, suffit donc pour être prêt à repartir le lendemain.

Il existe 3 options de recharge, mais que préfèreraient les Belges qui opteraient pour une voiture électrique ?

Charger à la maison : 78 % des Belges préfèrent charger chez eux. Mais il y a une contrainte majeure : tout le monde n’est pas égal face à la recharge de la maison. Ce n’est pas un hasard si près de la moitié des Bruxellois utilisent un chargeur public. Toutes les habitations de la capitale ne disposent en effet pas d’un emplacement de parking privé équipé d’une prise. Il faut donc compter sur le réseau public à Bruxelles au moins.

Dans les régions, il y a une borne pour 1.138 Flamands mais seulement une borne pour 7.680 Wallons. Et cette différence n’est pas prête de s’estomper. D’ici 2025, la Flandre entend proposer 35.000 points de recharge publiques contre seulement 7.000 en Wallonie.

Est-ce qu’il y a des constructeurs qui profitent de cette tendance pour agrandir leurs parts de marché ?

Pas réellement. BMW, Audi et Volkswagen présentent toujours le plus grand intérêt auprès du publique, notamment avec les i4, Q4 e-tron, ID.3 et ID.4. Tesla et Polestar, émergent cependant dans les désirs des Belges avec de nombreuses recherches au sujet des Model 3 et Polestar 2.