"Il aurait pu me secouer gentiment": Renée, l'une des victimes de l'agresseur de personnes âgées, témoigne

Un homme soupçonné de plusieurs vols avec violence sur des dames âgées a été arrêté mercredi, a indiqué jeudi la zone de police Bruxelles-Ouest. L'homme avait fait l'objet d'un avis de recherche, diffusé vendredi.

Le suspect était recherché pour trois vols avec violence qui ont eu lieu entre le 6 et le 16 juin derniers à Bruxelles, à Ganshoren et à Molenbeek-Saint-Jean. Il agissait toujours de la même manière, ciblant des dames âgées. Il attendait que la victime entre dans le hall d'entrée de son habitation, la suivait à l'intérieur, puis la frappait à l'arrière de la tête ou la poussait violemment en la faisant tomber au sol. Il saisissait alors son sac à main et prenait la fuite. Au moins une victime a également reçu des coups de pied dans les côtes.

L'une des victimes témoigne

Renée, 87 ans revenait du magasin et portait dans son sac du pain, 30€ et un joli bic. Dans le hall de son immeuble, la victime a reçu un coup de poing violent "avec une grosse patte évidemment, il n'avait pas une petite main" nous explique-t-elle. Tombée par terre, et blessée au visage, Renée a été emmenée à l'hôpital.

L'ainée est aujourd'hui soulagée de savoir que son agresseur ait été arrêté, mais n'est pas moins choquée par ce qui lui est arrivé : "Quelle idée de m'agresser de cette manière, vu la taille de ma personne et mon âge" se demande-t-elle. "Il aurait pu me secouer, gentiment, j'aurais donné mon sac en tremblant".

Après la diffusion de l'avis de recherche, le suspect a pu être identifié et la zone de police Bruxelles-Ouest a procédé, mercredi, à son arrestation. L'individu a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles, qui le fera comparaître devant le juge d'instruction.

Selon La Capitale, l'homme, H. S., est déjà bien connu de la justice. Il a été condamné à plusieurs reprises et a été libéré en avril 2022.