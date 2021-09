Affaire Chovanec: ce lundi débute la reconstitution de son décès à l'aéroport de Charleroi (vidéo)

Le parquet général de Mons a annoncé lundi dernier que la reconstitution prévue dans le dossier du décès de Jozef Chovanec, un ressortissant slovaque décédé quelques jours après une interpellation policière en février 2018, se déroulaient ce lundi 27 et ce mardi 28 à l'aéroport de Charleroi. Objectif? Affiner encore un peu plus les circonstances des faits et les comparer avec les expertises médicales. Notre équipe s'est rendue sur place afin de suivre cette reconstitution.

Dès leur diffusion au public, les images de Jozef Chovanec en cellule ont eu l'effet d'un électrochoc. D'abord parce que Jozef Chovanec, maîtrisé par plusieurs policiers sur la vidéo, est mort quelques jours plus tard à l'hôpital. Ensuite, parce que le comportement de certains agents est inadéquat comme en attestent les images tournées en cellule. Via son avocate, la veuve de Chovanec avait rendue l'affaire publique tout en exigeant la vérité et des réponses. "Les agents sont quand même restés 18 minutes sur monsieur et on voit aussi le gendarme faire le salut d'Hitler...", détaille ainsi l'avocate de la famille Chovanec. Des comportements anormaux pour un agent de police.

Un nouveau rapport publié fin août

Un nouveau rapport, datant de la fin août, rédigé à la demande de la justice par un collège d'experts, apporte des éléments importants. D'après leurs analyses, il n'y a pas d'éléments cliniques de manque d'oxygène, et la cause de la mort serait à mettre en lien avec les nombreux coups que Jozef Chovanec s'est donné à la tête, contre le mur.

Une reconstitution des faits dès ce lundi

Mais c'est la reconstitution de ce lundi et de ce mardi qui va réellement permettre d'affiner les circonstances des faits et de comprendre réellement ce qu'il s'est passé. "Lundi, il s'agit des évènements lorsqu'on a maîtrisé M. Chovanec sur le tarmac donc il y a différents intervenants notamment les agents de police qui ont du maîtriser M. Chovanec lors de sa rébellion. Et mardi, ce sont les évènements principalement en cellule lorsque M. Chovanec a fait l'objet d'une arrestation judiciaire", détaille l'avocate de trois des policiers accusés dans ce dossier, Me Hayat Karim.

Même si la majorité des évènements a été filmée, cette reconstitution, qui inclut tous les acteurs concernés par ce dossier, est importante et devra éclaircir les zones d'ombres encore importantes. Pour l'avocat de la famille Chovanec, Lennert Dierickx, "espère avoir un morceau de la vérité" de ces deux jours de reconstitution. "Nous arrivons ici avec beaucoup de questions, j’espère repartir avec beaucoup de réponses", a-t-il ajouté au micro de notre journaliste.

Des questions fondamentales et "beaucoup d'aspects" du dossier qui restent "sans réponses", pointe-t-il : "Pourquoi ils (ndlr, agents de police) ont réagi comme ça ? Quelle est la cause de la mort ? Un point très important pour nous", explique l'avocat de la famille. Cette confrontation de toutes les parties est fondamentale selon lui, même 3 ans et demi après les faits.

Alexandre Wilmotte, avocat de deux policiers concernés par ce dossier, explique les attentes de ces deux jours de reconstitution. "S'assurer que ce qu'on trouve dans le dossier répressif est clair, par rapport à l'intervention des policiers mais aussi par rapport au comportement de M. Chovanec dont on sait qu'il s'est fracassé à plusieurs reprises la tête contre sa cellule, ce qui est évidemment important puisque ce serait l'élément essentiel de ce dossier et qui serait la cause de son décès", déclare-t-il.

Si plusieurs heures de vidéosurveillances ont été visionnées dans cette affaire, on ne connait pas les propos qui ont été tenus cette nuit-là. "On n'a pas le son, on a les images mais on a pas tout. Il y a quand même 3-4 heures qui ont disparu", pointe Ann Van de Steen, avocate des parties civiles. Elle espère, elle aussi, que cette reconstitution fera émaner "la vérité" sur les circonstances, encore floues, du décès de Jozef Chovanec.

"Plusieurs éléments seront importants, évidemment le comportement des uns et des autres et de tous les intervenants concernés, à savoir les policiers mais aussi le corps médical qui s'est présenté à un moment donné sur les lieux. On sait qu'il y a eu une intervention médicale, en raison du comportement et de l'attitude de M. Chovanec. Donc l'objectif sera tout simplement d'y voir encore un peu plus clair dans ce dossier", pointe l'avocat.