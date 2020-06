Des clients d'Orange touchés par des problèmes de connexion à internet: problème résolu selon l'entreprise

Des clients de l'opérateur Orange ont été touchés par des problèmes de connexion à internet via la 4G et la ligne fixe. Des témoins se sont manifestés peu après 16h. Vers 18h30, le porte-parole de l'entreprise nous a annoncé que le souci était réglé.

Nous avons reçu quelques dizaines de messages de clients de l'entreprise de télécommunications Orange. Des témoins d'un peu partout en Belgique ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour signaler des problèmes de connexion internet. "Problème de connexion orange, la 4G ne fonctionne pas non plus. Et on ne sait pas appeler le service client", nous a indiqué François dès 16h34. "Panne générale wifi et 4G chez orange. Super pour ceux qui passent leurs examens en ligne", a déploré Amandine à 17h19. Des messages similaires nous sont arrivés de Thuin, Chastre, Molenbeek, Schaerbeek, Grimbergen, Waremme ou encore Frameries.

Contacté par nos soins, le porte-parole d'Orange a confirmé. "Nous avons effectivement constaté des soucis avec notre connexion internet. Cela touche visiblement l'internet fixe et la 4G selon les cas. Mais il est difficile d'en dire plus pour l'instant, que ce soit pour identifier les zones touchées ou le nombre de personnes concernées. Nous sommes en train de vérifier cela. Nos équipes font leur maximum pour régler le problème le plus vite possible", a expliqué Younes Al Bouchouari.

Peu après 18h, le porte-parole d'Orange nous a transmis une solution pour les problèmes de connexion à l'internet à domicile. Selon le représentant, les utilisateurs doivent redémarrer leur modem pour récupérer leur connexion.

Enfin, vers 18h30, Younes Al Bouchouari nous a indiqué que le problème était réglé, que ce soit pour l'internet à domicile ou la 4G. "Visiblement il a touché nos clients à l'échelle nationale, mais avec des répartitions diverses sur le territoire. Nous analyserons cela plus en profondeur", a précisé le porte-parole.