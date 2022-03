Drame de Strépy-Bracquegnies: l'avocat du conducteur ne demandera pas la remise en liberté de son client

L'avocat de Paolo F., le conducteur de la voiture qui a percuté un groupe de gilles et leurs accompagnants lors du carnaval de Strépy-Braquegnies dimanche dernier, ne plaidera pas la remise en liberté de son client "car l'enquête se poursuit", a-t-il indiqué vendredi avant l'audience devant la chambre du conseil de Tournai.

La chambre du conseil de Tournai va statuer ce vendredi du maintien ou non en détention préventive du conducteur de la voiture qui a percuté un groupe de gilles et leurs accompagnants lors du carnaval de Strépy-Braquegnies dimanche dernier. L'audience est prévue à 09h00 et l'ordonnance est attendue dans la journée.

Le conducteur, Paolo F., a été extrait de sa cellule à la prison de Tournai et est arrivé au palais de Justice peu avant 9h. Son avocat a assuré qu'il est "clair que je ne vais pas demander la remise en liberté aujourd'hui. Je pense qu'il faut que le dossier avance à l'abris de toute pression."

Je pense qu’il serait malvenu de solliciter une remise en liberté

Le verdict de la chambre du conseil ne devrait faire l'objet d'un débat, l'avocat ayant annoncé qu'il ne demandera pas la remise en liberté de son client. "C’est un jour de deuil puisque certaines victimes sont enterrées par les leurs. Je pense qu’il serait malvenu de solliciter une remise en liberté", explique-t-il encore à notre micro en précisant que son client "sera maintenu en détention pour une durée minimale d'un mois."

Deux jours après le drame ayant fait six morts et une dizaine de blessés à Strépy-Bracquegnies, les deux occupants de la voiture ayant foncé dans la foule avaient été inculpés pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort dans le cadre d'un accident de la route.

Seul le conducteur, Paolo F., originaire de l'entité louviéroise, a été placé sous mandat d'arrêt. Le passager, Antonino F., a quant à lui été inculpé de non-assistance à personne en danger. Il a été libéré sous conditions.