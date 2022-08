Drame de Strépy-Bracquegnies: les faits sont requalifiés, Paolo Falzone est poursuivi pour meurtre

Réunie vendredi, la chambre du conseil de Tournai a requalifié les faits à l’encontre de Paolo Falzone. Le trentenaire n'est plus poursuivi pour homicide involontaire, mais pour le meurtre de six personnes commis le 20 mars. Pour rappel, il avait violemment percuté un cortège du carnaval à Strépy-Bracquegnies, tuant six personnes et blessant une trentaine d'autres.

Relayée par nos confrères de SudInfo, la requalification des faits a été confirmée par l'avocat de l'intéressé à la RTBF. Me Frank Discepoli a annoncé qu'il fera appel de cette décision.

Rappelons qu'au tout début de l'affaire, Paolo Falzone était poursuivi pour meurtre, avant que les faits ne soient requalifiés une première fois en homicide involontaire.