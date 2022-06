Elle a laissé son enfant de 2 ans mourir de faim en Belgique

Le tribunal correctionnel de Malines a reconnu jeudi une femme de 24 ans coupable d'avoir laissé son enfant mourir de faim. L'enfant avait été retrouvé mort pour cause de malnutrition sévère. Sa mère a été condamnée à 15 mois de prison avec sursis probatoire et doit suivre un accompagnement psychologique.



La femme a été poursuivie pour défaut de soins nécessaires sur un mineur d'âge avec mise en danger de sa santé, avec pour circonstances aggravantes le décès de l'enfant et le fait d'être la mère de la victime.



Le 11 août 2020, elle a retrouvé son enfant de deux ans et quatre mois mort. Les secours sont arrivés, mais n'ont pu que constater le décès. La police a remarqué qu'il faisait trop chaud dans l'appartement, la température atteignait 31,5 degrés. L'appartement était désordonné et dans une hygiène déplorable. Saleté, restes de nourriture, jouets pour enfants, et même couches pleines jonchaient le sol.



Quant à l'enfant, il a été retrouvé dans un lit d'enfant sans matelas et portant des couches sales au point de présenter des gerçures sur les fesses. Il ne pesait que 7,6 kg pour 79 cm, soit un poids en large déficit pour un enfant de cet âge. L'autopsie du médecin légiste a révélé que le bambin souffrait de déshydratation et de malnutrition chroniques et aiguës. La mère de l'enfant a déclaré l'avoir mis au lit vers 18 h pour le laisser dormir. Ce n'est que le lendemain à 16 h qu'elle est allée le voir et l'a retrouvé sans vie.



La mère a été condamnée à une peine probatoire de 15 mois de prison et 800 euros d'amende. Elle se soumettra aussi à un strict suivi pour régler son insertion et ses problèmes sociaux. Elle bénéficiera d'une aide à l'éducation et à l'accès au logement. Ses conditions d'hygiène seront surveillées et l'alcool lui sera proscrit.