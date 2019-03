Eric, le "meilleur joueur de bingo de tous les temps", a accumulé des gains incroyables en jouant dans les cafés

Les équipes du magazine Reporters ont enquêté sur les bingos. Un document à découvrir ce vendredi à 19h45 sur RTL-TVI.

En Belgique, 10.000 bingo resteraient dispersés dans 7.000 cafés. A Bruxelles, c'est surtout dans les communes de Schaerbeek et Saint-Josse qu'on les retrouve. En Wallonie, c'est dans le Hainaut.

Le journaliste Michael Miraglia est allé à la rencontre d'Eric qui serait "le plus grand joueur de bingo de tous les temps".

Lors de sa meilleure partie, cet homme a gagné 133.000 francs belges, soit 3.250 euros. Et c'était souvent comme ça quand il jouait, au point qu'il a été interdit de jouer dans sa commune, puis dans sa région, et enfin dans toute la Wallonie. Plus tard, il a aussi été interdit de jeu en Flandre également. "Je pouvais rentrer boire un verre, mais pas toucher au bingo", confie-t-il.

Mais les machines à bingo réussissent beaucoup moins à d'autres joueurs. De près ou de loin, ils sont nombreux à connaître des gens qui ont connu des drames à cause de cette machine. Certains se sont retrouvés très endettés.

La suite de ce programme est à découvrir ce vendredi soir à 19h45 dans l'émission Reporters.