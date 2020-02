Faute de gouvernement, les voyages policiers à l'étranger sont mis en péril

(Belga) Faute de gouvernement, "la police n'a plus les budgets nécessaires pour ses missions à l'étranger" dans le cadre de commissions rogatoires, dénonce Eddy Quaino de la CGSP dans les pages de La Dernière Heure samedi.

Le syndicat compte dès lors interpeller le ministre de l'Intérieur sur cette question de moyens budgétaires. Le blocage se situerait au niveau du Conseil des ministres, selon M. Quaino cité par le quotidien. Vendredi matin, une note interne prévenait les policiers de ce "manque de crédits disponibles" pour réserver des missions internationales et verser des indemnités aux membres du personnel. "En raison d'un gouvernement en affaires courantes et de la prudence budgétaire, il faut l'accord du Conseil des ministres avant que les crédits ne puissent être effectivement utilisés. À ce jour, cet accord n'a pas été obtenu", y est-il écrit. Les missions dites non urgentes sont ainsi reportées, déplore encore le syndicaliste. (Belga)