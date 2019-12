Michel Lelièvre, ex-complice de Marc Dutroux, a déménagé dans le Brabant wallon

Michel Lelièvre, l'ancien complice de Marc Dutroux, a déménagé à la Hulpe, nous informe ce jeudi matin nos confrères de la DH. Il s'était fait agresser mercredi dernier devant son appartement d'Anderlecht et a quitté la capitale depuis.

Michel Lelièvre a été libéré sous conditions début décembre et dans les conditions, il est indiqué qu'il ne peut pas se rendre dans certains quartiers du Brabant flamand, du Limbourg, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Bruxelles (Ixelles, notamment). Il s'agit de zones dans lesquelles des victimes ou des familles des victimes vivent ou travaillent.

La commune de la Hulpe, qui n'a pas été avertie de son arrivée, indique qu'elle sera "attentive pour éviter tout débordement".

Michel Lelièvre, en libération conditionnelle depuis le 2 décembre, a été condamné en 2004 à 25 ans de prison pour sa participation à l'enlèvement et à la séquestration de plusieurs des victimes du pédophile belge.

Aujourd'hui âgé de 48 ans, Michel Lelièvre avait été arrêté en 1996 en même temps que Marc Dutroux et Michelle Martin, qui était à l'époque la compagne du pédophile.

Michel Lelièvre était considéré comme "l'homme à tout faire" de Dutroux, qui a été condamné à perpétuité.

Lelièvre a été condamné pour sa participation à l'enlèvement de deux adolescentes, An et Eefje, en 1995 sur la côte belge. Leurs cadavres avaient été retrouvés un an plus tard avec ceux de deux fillettes de 8 ans, Julie et Melissa, enterrés dans les propriétés de celui qui est considéré comme un des pires criminels de l'histoire en Belgique.

La cour d'assises d'Arlon en 2004 a aussi considéré que Michel Lelièvre avait aidé Marc Dutroux lors du rapt de Laetitia et Sabine, qui, elles, seront retrouvées vivantes en août 1996, emmurées dans une maison à Charleroi (sud).