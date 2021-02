Un avion en difficulté repéré au-dessus de Verviers: il a perdu des pièces et a atterri en urgence à Liège

Plusieurs témoins qui suivent le trafic aérien ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous après avoir observé le parcours inhabituel d'un Boeing 747 au-dessus de Verviers ce samedi après-midi. "Situation suspecte d'un avion qui vient de décoller de Maastricht et qui devait aller à New York", nous a écrit une personne. "Après avoir d'abord pris la direction de Aachen (Aix-la-Chapelle) l'appareil s'est dirigé vers Liège puis a entamé sa série de cercles entre Soumagne, Sprimont, Spa et Verviers", a décrit Gérard.

L'appareil en question est un Boeing 747-400, en version cargo. Il devait se rendre à New York. Il a décollé samedi après-midi de l'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle, aux Pays-Bas, a perdu des pièces après une explosion dans l'un de ses moteurs, juste après le décollage, a annoncé un porte-parole de la "Région de sécurité", un organisme public de coopération régionale aux Pays-Bas. L'avion a été dérouté vers l'aéroport Liège pour y atterrir, par mesure de précaution. C'est la raison pour laquelle l'appareil a survolé la région de Verviers durant plusieurs minutes.

Des morceaux de métal sont tombés dans les environs du village néerlandais de Meerssen, occasionnant des dégâts à quelques voitures. Selon un porte-parole des pompiers, un débris est tombé sur une dame âgée, qui a été légèrement blessée.

L'aéronef quadrimoteur n'a pas risqué de s'écraser car ce type d'appareil peut encore voler avec un seul moteur, a expliqué une porte-parole de l'aéroport néerlandais. La cause de l'incident n'est pas encore connue.

Le gestionnaire du trafic aérien belge, Skeyes, a guidé l'avion, qui appartient à la compagnie aérienne britannique Longtail Aviation. D'après le site Flightradar, l'avion cargo a finalement bien atterri à l'aéroport de Liège à 17h11.