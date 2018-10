Un habitant de Grâce-Hollogne viole plusieurs fillettes de son entourage: 5 ans de prison avec sursis

Un habitant de Grâce-Hollogne âgé de 55 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 5 ans de prison avec sursis probatoire après avoir commis des faits de viols et d'attentats à la pudeur sur trois fillettes. La plus jeune des victimes était âgée de 4 ans au moment des faits.



Une des victimes avait déposé plainte contre le prévenu en 2015 après avoir atteint sa majorité. Elle avait révélé avoir été violée à de multiples reprises par le compagnon de sa marraine entre ses 6 ans et ses 12 ans. D'autres faits avaient ensuite été dévoilés par deux autres fillettes.



L'ensemble des faits s'étaient déroulés entre 2002 et 2012. Il s'agissait principalement de scènes imposées par le prévenu aux fillettes dès leur plus jeune âge et durant plusieurs années. Il s'agissait aussi de faits d'attentats à la pudeur.



Le prévenu a été décrit comme un opportuniste qui avait profité de diverses occasions pour imposer des relations sexuelles aux fillettes. Une victime, filleule de la compagne du prévenu, avait été forcée à se soumettre à ses désirs après la projection de films pornographiques. Une autre, la fille d'un ami qui hébergeait régulièrement le prévenu, avait été violée alors que le prévenu s'était glissé dans son lit.



Le prévenu a été condamné pour les faits commis sur les trois victimes à une peine de 5 ans de prison avec sursis probatoire.