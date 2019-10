Une bonne nouvelle est tombée pour la petite Pia

Vous vous rappelez tous de cette petite fille atteinte d'une maladie génétique rare pour laquelle une incroyable campagne de solidarité par SMS s'est déroulée il y a deux semaines. Sa famille avait pu récolter deux millions d'euros pour lui permettre de recevoir un des traitements les plus chers au monde. Le doute existait quant à la possibilité qu'elle puisse effectivement suivre le traitement qui consiste en une injection dans la moëlle épinière, l'efficacité diminuant rapidement avec l'âge du patient (Pia a 10 mois). Ce doute est levé selon les médias flamands.

Des analyses ont montré qu'elle ne produit pas d'anticorps contre le médicament, le Zolgensma. La petite fille de Wilrijk, près d'Anvers, pourrait recevoir le traitement dès cette année. Et celui-ci pourrait être administré ici et non pas aux États-Unis comme prévu.

Ce traitement augmente les chances de survie de Pia mais ne la guérira pas totalement car certaines conséquences de la maladie déjà présentes aujourd'hui sont irréversibles. Sa maman le sait et garde espoir que le traitement améliore son espérance de vie.