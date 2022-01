"Je voulais juste être comme mes frères et sœurs": la princesse Delphine se livre dans un documentaire exclusif

La princesse Delphine se livre ce soir à 19h40 sur RTL-TVI dans un documentaire intitulé "Delphine, mon histoire". Dans son témoignage, elle évoque notamment son enfance et son père, le roi Albert 2.

Celle qui se nomme désormais Delphine de Saxe-Cobourg nous a donné rendez-vous dans son atelier. On y découvre un monde coloré pour exhumer un sombre passé. Celui d'une enfant cachée. "Je pense qu'en partageant mon histoire, je peux aider beaucoup de personnes", dit-elle. "Je pense sincèrement que les enfants ne doivent pas souffrir de cela. Un enfant né au sein d'une union ou hors mariage. Mon but est de dire "attention, soyez vigilants". Un enfant peut devenir victime de tout cela."



Le prince de Liège, devenu le roi Albert 2, est de toutes les photos. Celui que Delphine surnomme papillon l'a aimé puis rejeté. Elle a fait le lien, au prix d'un procès en paternité. Elle n'a absolument aucun regret même si ça a été douloureux pour elle et pour sa famille. "Quelquefois, il faut passer par des choses très douloureuses et très longues pour déboucher sur quelque chose de bien", dit-elle. "La vie est ainsi."

Mes frères et sœurs sont princes et princesses et je le suis. C'est aussi simple que ça.

L'artiste, devenue princesse évoque, désormais des relations cordiales avec le palais et notamment le roi Philippe. "Car maintenant je suis capable d'échanger avec eux", précise-t-elle. Delphine revient également sur les raisons qui l'ont poussé à aller jusqu'au bout de sa démarche. "Cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir un titre", explique-t-elle. "Je voulais juste être comme mes frères et sœurs, c'est de cela dont parle mon documentaire. Si un enfant est né hors mariage, d'un second mariage voir d'un énième mariage, cet enfant doit être traités équitablement comme ses frères et sœurs. Mon père est roi, mes frères et sœurs sont princes et princesses et je le suis. C'est aussi simple que ça."



