La reine Mathilde aperçue dans la foule des 20 km de Bruxelles

Ce dimanche 29 mai se déroulait les 20 kilomètres de Bruxelles, sous un ciel gris et nuageux. C’était la 42ème édition de ce grand rendez-vous qui traverse la capitale belge et qui permet aux coureurs de soutenir des associations, comme la Fondation contre le cancer, la Ligue Braille, Nos enfants cardiaques ou encore WWF. Plus de 31 000 personnes étaient inscrites cette année.

Pendant cet après-midi sportif, la reine Mathilde a été aperçue dans la foule. Mathilde faisait en effet partie des marcheurs - catégorie récemment instaurée - de cette édition 2022. C’est la deuxième année que la reine chausse ses baskets pour participer aux 20 km de Bruxelles.

Amaury Paquet vainqueur



Amaury Paquet, chez les messieurs, et la Britannique Sophie Wood, chez les dames, ont remporté dimanche la 42e édition des 20 km de Bruxelles.



Déjà vainqueur l'an dernier, Paquet, 31 ans, s'est imposé en 1h00:01 devant le spécialiste du duathlon Arnaud Dely, 2e en 1h00:22, et Pierre Denays, 3e en 1h01:44. Chez les dames, Sophie Wood, qui succède à Florence De Cock au palmarès, l'a emporté en 1h11:11 devant Roxane Cleppe, 2e et meilleure Belge en 1h12:30. L'Italienne Irène Tozi, 3e en 1h13:56, monte sur la 3e marche du podium. Plus de 31.000 personnes ont participé dimanche à cette 42e édition des 20 km de Bruxelles, qui s'est élancée et s'est terminée au Parc du Cinquantenaire.