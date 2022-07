15 degrés de différence entre hier et aujourd'hui: comment expliquer ce phénomène?

Le thermomètre indiquait 38 degrés ce mardi. Et il indique quasiment 15 degrés de moins ce mercredi. La température a fortement chuté en quelques heures. L'air est plus respirable... Mais comment expliquer cette baisse brutale ?

Ce mardi, nous avons flirté avec les 40 degrés, le ciel dégagé et un soleil bien présent. Ce mercredi, le thermomètre affiche 22 degrés, le ciel est nuageux et le soleil n'est plus au rendez-vous. Nous avons donc perdu plus de 15 degrés en moins de 24 heures. "On explique cette baisse de température par le changement de masses d'air. Aujourd'hui, on est dans une masse d’air maritime et fraîche, avec le changement de vent vers le sud-ouest. Par contre, hier, on était dans une masse d'air beaucoup plus sèche et chaud, avec un vent de direction de sud-est, donc entre les deux, il y a creux thermique", explique David Dehenauw, météorologue à l’IRM.

Qu’est-ce qu’un creux thermique ? Mardi, le soleil a fait chauffer le sol, qui à son tour a fait chauffer l’air autour de lui et, au fur et à mesure de la journée, l’air chaud – qui est plus léger que l’air froid – va remonter. C’est cette ascension et le changement de direction du vent qui va créer le creux thermique. "Quand un front actif passe, on peut facilement perdre 10 à 15 degrés en 24h. Ce n’est pas exceptionnel. Ça n'arrive pas toutes les semaines, c'est clair, mais ce n'est pas exceptionnel non plus", poursuit le météorologue.

Cette chute brutale de températures est donc un phénomène courant qui continuera de se produire à l'avenir.