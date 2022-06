Boire une bière fraîche? S'habiller en noir ou en blanc? Voici les bons comportements à adopter en cas de grosses chaleurs

Nous avons posé plusieurs questions relatives à la chaleur et aux bons comportements à adopter en ce 17 juin, jour chaud, à un médecin généraliste. Faut-il porter du noir ou du blanc? Doit-on plutôt boire chaud ou froid?

Que faut-il manger quand il fait chaud?

Vous êtes nombreux à nous répondre qu'il faut manger des fruits et des légumes. Notre médecin généraliste, Etienne Maniquet, approuve vos réponses mais il développe le fait que tous les fruits ne sont pas égaux: "Je ne mangerai pas des bananes, mais plutôt des agrumes, ou une pastèque. Ce qu'il faut, ce sont des fruits gorgés d'eau. C'est ce genre de fruits qu'il faut favoriser et s'ils sont frais, ils vont peut-être diminuer un peu la température du corps".

Boire une bière fraîche, est-ce une bonne idée?

Edmond a très chaud et il souhaiterait se désaltérer en consommant une bonne bière blonde bien fraîche. Est-ce une bonne idée?

Etienne Maniquet nous répond: "Non, parce que l'alcool est très diurétique, donc tout ce qu' on boit, on risque de l'uriner aussi vite, et puis c'est très énergétique, c'est très sucré. Et les boissons trop sucrées, ce n'est pas l'idéal non plus. Ce qui compte, ce sont les apports hydriques, donc de l'eau pure, je pense que c'est le mieux."

Faut-il porter des vêtements foncés ou clairs?

Etienne Maniquet explique les propriétés des deux genres de vêtements: "Il faut mettre des vêtements clairs qui vont réfléchir la chaleur et ne pas l'absorber. Néanmoins, les vêtements foncés diminuent peut-être l'absorption du rayonnement solaire, et donc, protègent d'avantage la peau."

Peut-on prendre une douche froide?

Ce soir, évitez de prendre une douche glacée, car elle provoque un choc thermique. Et inutile de sécher votre peau. En s'évaporant naturellement, l'eau rafraîchira votre température corporelle.