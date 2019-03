La tempête Freya secoue la Belgique: rafales jusqu'à 100 km/h et averses intenses parfois orageuses

Vous êtes sans doute nombreux à avoir entendu le vent souffler avec force cette nuit. Et vous êtes nombreux à sentir des rafales agiter votre voiture à certains endroits et à observer des branches tombées au sol. Toutes ces observations sont la conséquence de la dépression Freya qui frappe l'Angleterre ainsi que les côtes ouest de la France et la Belgique.

"Cela souffle vraiment très fort du côté de Waremme depuis 01h00-01h30 du matin. Impossible de dormir, c'est effrayant. On est aux aguets, on craint que la boite aux lettres ou la bâche de protection du canapé extérieur ou même l'abri de jardin lâche à tout moment", nous racontait un habitant de Waremme cette nuit via le bouton orange Alertez-nous.

De fortes rafales, allant jusqu'à 100km/h, ont balayé le pays toute cette nuit et continueront à le faire ce matin. Ces vents violents peuvent s'accompagner en certains endroits d'averses parfois intenses et orageuses.