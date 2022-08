Orages en Belgique: l'ensemble du pays passe en code jaune

L'Institut royal météorologique a émis un avertissement jaune pour lundi, entre 14h et 21h. L'IRM prévoit des averses à caractère orageux qui pourront être intenses par endroits.

Il y a également un risque de fortes rafales et de grêlons. Le numéro d'appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé dimanche par le SPF Intérieur, en raison d'un risque de tempête ou d'inondation.

Tout le pays est en alerte jaune aux orages, mais certaines communes pourraient ne pas avoir une goutte d'eau. Pour quelle raison? Stephan van Bellinghen, notre présentateur météo sur RTL TVI, a répondu à cette question dans le RTL INFO 13H. "Impossible de définir un lieu précis car les orages sont des phénomènes locaux. Ce n'est pas une zone de pluie structurée ou un front. Ce sont des cellules isolées qui sont prévues et entre ces cellules, le temps reste sec", indique-t-il. "Dans beaucoup d'endroits, le temps restera sec car ces régions se trouvent entre les cellules orageuses qui se développent. On ne sait jamais où l'orage va tomber. On peut parler de régions où le risque est plus présent, comme cet après-midi, dans le sud-est (provinces de Liège, Limbourg, Namur et Luxembourg). Mais ce midi, une cellule s'est développée dans le Hainaut (Mouscron, Tournai, La Louvière), mais aussi en Gaume... donc on voit que ça bourgeonne pour le moment. Ces cellules orageuses vont en créer d'autres. Impossible de dire où ces cellules vont éclater"

Et d'ajouter: "Pour le moment, la terre est comme du béton tellement elle est sèche. Localement, s'il tombe entre 10 à 20 litres d'eau par m² en 30 minutes ou une 1h, cela pourrait créer des problèmes dans les champs notamment."

Le numéro 1722 activé en raison d'un risque de tempête ou d'inondation

Le numéro d'appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé dimanche par le SPF (service public fédéral) Intérieur, l'Institut royal météorologique (IRM) ayant émis un avertissement de mauvais temps. Le 1722 a pour but d'éviter que les numéros d'urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent toutefois attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.

Les prévisions pour la semaine

Ce lundi après-midi, le ciel sera changeant avec quelques averses localisées et parfois orageuses. Celles-ci seront pourront être plus intenses dans l'est et le sud-est du pays et éventuellement accompagnées de grêle ou de rafales de l'ordre de 60 km/h. Les maxima se situeront entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 28 ou 29 degrés dans le centre du pays, avec des valeurs proches de 24 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à généralement modéré de secteur sud à sud-ouest.

Mardi, la journée débutera par un temps sec et assez ensoleillé avec des champs de nuages élevés et moyens. En Ardenne, il pourrait toutefois y avoir du brouillard localement. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront en cours de journée et pourraient donner lieu l'après-midi ou en soirée à une averse orageuse. En beaucoup d'endroits, le temps restera toutefois sec. Les maxima seront compris entre 24 degrés en Hautes-Fagnes et 29 ou 30 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest. A la mer, il sera modéré et virera au secteur nord l'après-midi.

En soirée et durant la nuit de mardi à mercredi, la nébulosité deviendra souvent abondante et des averses, parfois orageuses, gagneront progressivement notre pays depuis la France. Les minima se situeront entre 15 et 20 degrés, sous un vent faible à modéré d'est à nord-est.

Mercredi, la journée sera instable avec des périodes de pluie et des averses, parfois intenses et orageuses, entrecoupées d'accalmies plus sèches. Sous les averses les plus soutenues, de la grêle et des coups de vent ne sont pas exclus. Les maxima varieront de 21 à 26 degrés. Le vent moyen sera plutôt faible et variable.

Jeudi, une fois les éventuels brumes et brouillards dissipés, le ciel deviendra rapidement changeant avec encore quelques averses parfois intenses voire orageuses. Les maxima seront compris entre 21 et 27 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest ou de direction variable.

Vendredi, le ciel se chargera avec l'arrivée d'une zone de pluie et d'averses depuis l'ouest en cours de journée. Les maxima se situeront entre 20 et 27 degrés, sous un vent modéré et à la mer assez fort d'ouest à sud-ouest.

Samedi, nous devrions retrouver un temps généralement sec et un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima varieront de 19 à 24 degrés, sous un vent modéré d'ouest/sud-ouest.

Dimanche, la journée débutera avec un temps sec, du soleil et des voiles d'altitude. Ensuite, la nébulosité augmentera par l'ouest, tout comme le risque de précipitations. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés, sous un vent toujours assez soutenu d'ouest/sud-ouest.