Prévisions météo: nouvel avertissement contre des averses orageuses ce soir ou durant la nuit

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé dimanche soir un avertissement contre des averses orageuses attendues dans plusieurs provinces du pays. "Ce soir et jusqu'en milieu de nuit, des averses parfois orageuses, pourront encore remonter de la France vers le centre et l'est du pays", indique l'IRM, dont l'avertissement est valable tant en Wallonie qu'à Bruxelles et en Flandre. Dans le sud du pays, l'avertissement est valable de ce dimanche 19h à lundi matin 3h.





Et pour commencer la semaine?

Lundi matin, le ciel sera encore couvert en Ardenne où les dernières pluies de la nuit s'attarderont. Ailleurs, il fera sec avec de belles éclaircies. Durant la journée, la nébulosité augmentera mais le temps restera sec. Les maxima varieront autour de 12° à la mer, 13° en Hautes­ Fagnes et 17° ou 18° dans le centre.

Mardi matin, il fera sec sous un ciel partagé entre éclaircies et voiles d'altitude. Les nuages seront cependant déjà nombreux à l'ouest de l'Escaut. Dans le courant de la journée, le ciel se couvrira et quelques faibles pluies toucheront essentiellement la région côtière et le nord­-ouest du pays. Le temps devrait rester majoritairement sec sur les autres régions. Les maxima varieront entre 14° à la mer et 19° en Lorraine, avec des valeurs proches de 17° dans le centre.



Mercredi, un front froid ondulera sur nos régions et sera à l'origine de nuages et de pluie. En fin de journée, le temps deviendra généralement et plus dégagé dans le nord-ouest. Les maxima seront proches de 14 ou 15 degrés dans le centre sous un vent d'ouest à sud-ouest généralement modéré.