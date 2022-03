Prévisions météo: "Le beau temps s'installe", nous annonce Vanessa Matagne

Notre Miss météo, Vanessa Matagne, en direct dans le RTL Bienvenue, nous annonce une bonne nouvelle. Le printemps, qui a débuté ce 20 mars commence bien. "Quelques petites gouttes pourraient tomber cet après-midi mais c'est vraiment très anecdotique... L' air qui nous vient du sud nous ramène de la douceur. Cet après-midi, on aura entre 13 et 17 degrés voire une pointe à 18 degrés."

Après une nuit fraîche avec des températures comprises entre 1 et 5 degrés, le beau temps va s'installer pour de bon. "Demain, il fera même encore plus doux qu'aujourd'hui jusqu' à 19 voire 20 degrés l'après-midi. Et cela sera vraiment très agréable. Et on va continuer sur cette lancée au moins jusqu' à vendredi. Ensuite à partir de vendredi, c'est vrai qu' on va avoir un petit peu plus de nuages et le retour de la bruine dans le courant du week-end, avec des températures plus fraîches, mais en gardera quand même de très belles éclaircies".