Prévisions météo: le REDOUX s'installe avec des températures jusqu'à 11 degrés par endroits

Selon l'IRM (Institut Royal Météorologique), la douceur sera au rendez-vous de ce dimanche.

Ce dimanche, la journée débutera avec des éclaircies, sauf en Ardenne et en Lorraine Belge où la grisaille sera parfois tenace une grande partie de la journée. Dans le courant de l'après-midi, la nébulosité augmentera progressivement depuis l’ouest et une zone de pluie gagnera le pays par l'ouest et le sud-ouest. Dans le nord-est et l'est, le temps pourra encore rester sec jusqu’en soirée. Les maxima seront compris entre 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud-est.

Du brouillard cette nuit

Ce soir, nous aurons encore de la pluie dans la plupart des régions et ensuite quelques averses locales. Cette nuit, le temps deviendra graduellement sec partout avec des éclaircies, mais localement des nuages bas pourront se former. Dans le sud-est, le ciel restera toutefois chargé et des brumes et brouillards pourront se former. Sous les éclaircies, les minima pourront descendre autour de 0 degré. Sous les nuages, les minima se situeront autour de 3 ou 4 degrés. Le vent sera modéré de sud à sud-sud-ouest.

Prévisions pour lundi

Lundi, le temps restera sec. Probablement quelques éclaircies, mais dans la plupart des régions, nous aurons des nuages bas, avec en Ardenne un risque de brouillard. Plus tard en journée des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Maxima proches de 4 degrés en Hautes Fagnes et entre 9 et 11 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera modéré de sud revenant au sud-est.