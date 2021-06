Grêlons, coulées de boue, inondations: des orages touchent plusieurs provinces de Wallonie (photos)

Un avertissement d'orages et de précipitations abondantes a été émis mercredi par l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) concernant l'ensemble du territoire en fin de soirée et pour la journée du jeudi. Par mesure de précaution, le SPF Intérieur a activé temporairement le numéro 1722 en cas de besoin d'une intervention non-urgente des pompiers.

"On a eu un très gros orage en début de soirée vers 19h30 à Malonne", nous explique Benoît, après nous avoir joints via le bouton orange Alertez-nous. Dans ce village namurois, tout semble avoir commencé par une chute de grêle. "De gros grêlons sont tombés, la rue était toute blanche et nous pensons qu'ils ont bouché les avaloirs de la rue, détaille Benoît. Ensuite, l'eau n'a plus pu s'écouler et est arrivée jusqu'aux portes des maisons. Chez nous, elle s'est infiltrée dans le hall d'entrée, la cave, le salon. J'ai eu le réflexe d'ouvrir la porte de la cave, donc l'eau s'est écoulée là. J'ai eu jusqu'à 20 centimètres d'eau en à peine une minute".





A Balâtre, dans l'entité de Jemeppe-sur-Sambre en province de Namur, les habitants de la rue de tongrinne et de la rue des bancs doivent faire face à des coulées de boue. "Ca fait une heure qu'on racle", nous décrit Lou. Par ailleurs, la ville de Floreffe semble particulièrement touchée. En quelques minutes, plusieurs endroits ont été en partie immergés. Vers 22h, huit équipes de pompiers étaient mobilisées pour une vingtaine d'interventions en cours. Le bourgmestre de Floreffe est descendu sur place. Les communes de Sart-Saint-Laurent et de Sambreville sont elles aussi particulièrement touchées.

Les orages ont aussi frappé le Brabant wallon. "Il y a un orage à Nivelles", nous écrit Chris via le bouton orange Alertez-nous, joignant une vidéo montrant une intervention sur ce qui semble être un avaloir bouché. L'orage semble y avoir été bref.

Outre le Brabant wallon et la province de Namur, celle de Liège semble, elle, touchée par des éclairs. "Enfin, se réjouit Bernard, via le bouton orange. Depuis tout ce temps d'attente, les éclairs arrivent sur Jemeppe-sur-Meuse à 19h45".









La grêle est aussi tombée à Tubize, perturbant l'entrainement des Diables Rouges.

Plus tôt ce mercredi, un avertissement d'orages et de précipitations abondantes avait été émis mercredi par l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) concernant l'ensemble du territoire en fin de soirée et pour la journée du jeudi. En effet, ce soir, des averses ou des orages sont attendus de la frontière française jusqu'au centre du pays, parfois accompagnés de précipitations intenses, de grêle et éventuellement de rafales de vent. L'activité orageuse s'amenuisera en cours de nuit. De la brume ou des bancs de brouillard se formeront dans certaines régions et les minima varieront entre 13 et 18 degrés.

Par mesure de précaution, le SPF Intérieur a donc activé temporairement le numéro 1722 en cas de besoin d'une intervention non-urgente des pompiers. Il est demandé à la population de ne pas appeler le numéro d'urgence 112 si aucune vie n'est potentiellement mise en danger afin de ne pas engorger la ligne téléphonique.



Quelques orages encore jeudi

Jeudi, le ciel sera partagé entre nuages, éclaircies et quelques averses. Dans le courant de la journée, des orages se développeront à nouveau en plusieurs endroits et pourront être escortés de précipitations intenses, de grêle et de rafales de vent. Le thermomètre affichera de 19 à 27 degrés. Les jours suivants, l'atmosphère restera instable. Nous perdrons quelques degrés le week-end prochain, les maxima oscillant autour de 20 degrés selon les prévisions.