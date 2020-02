Tempête Ciara: suivez la situation à Bruxelles

La tempête Ciara se déchaîne sur l'ouest de l'Europe. En Belgique, les précipitations et les rafales deviendront plus intenses dans la soirée de ce dimanche et dans la nuit. Les rafales pourront atteindre les 130 km/h durant la nuit. Un front froid accompagné d'un risque d'orages pourra également s'abattre dans la nuit et lundi dans la matinée.

Nous suivons dans cet article la situation en région bruxelloise.

Un morceau de façade tombe: le vent semble avoir joué un rôle

Un accident impressionnant est survenu sur le boulevard du Midi à Bruxelles. Un morceau de façade d'un immeuble est tombé en début d'après-midi. Il n'y a aucun blessé. Toutes les précisions à ce sujet sont à lire dans notre autre article.

De nombreux arbres tombés en région bruxelloise

Plusieurs dégâts dus à des chutes d'arbres ont déjà été constatés depuis le début de l'après-midi ce dimanche dans la capitale, selon les pompiers de Bruxelles. D'après divers sites d'informations routières, un arbre est notamment tombé sur l'A12 à hauteur de Meise en direction de Bruxelles, vers 15h45. Mais la chaussée a été rapidement dégagée.

Un arbre est également tombé sur une voiture, rue des Epicéas à Watermael-Boitsfort, signale-t-on sur la page Facebook Alertes Contrôles de Police - Infos Bruxelles.

Peu avant 17h, le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, nous a informé d'une intervention dans la rue des Princes à Bruxelles: un échafaudage instable menaçait de s'effondrer.

Vos témoignages

Plusieurs témoins nous ont également transmis leurs images des dégâts occasionnés dans la région de Bruxelles.

15h43 - "Un arbre géant est tombé et ça a fait des dégâts avenue Victor Emmanuel 3 à Uccle", nous a écrit David.





15h28 - Un arbre tombé sur l'avenue Avenue Mathieu De Jonge à Ganshoren.



15h01 - Les pompiers interviennent pour une toiture de style roofing tombée sur la chaussée de Wavre à Auderghem.