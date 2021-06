Contacts sociaux, Horeca, évènements: voici le menu du comité de concertation de ce vendredi

Un nouveau comité de concertation a lieu cette après-midi dès 14h. Au menu : la règle des 4 qui limite nos contacts sociaux, les horaires de fermeture de l'Horeca, ou encore les jauges à valider pour les évènements.

Pourra-t-on recevoir plus de 4 personnes à la maison, à sa table au restaurant, et dans son gîte de vacances, à partir du 1er juillet ? C’est l’un des enjeux du comité de concertation, prévu 14h, au Palais d’Egmont : la réunion des chefs et principaux ministres des gouvernements du fédéral, des régions et des communautés. Ce comité doit valider une série de mesures prévues, qui doivent entrer en application le 1er juillet, mais aussi envisager quelques petits assouplissements supplémentaires.

CONTACTS SOCIAUX

L'information qui circulait le plus, hier, lors des réunions préparatoires, était celle de pouvoir recevoir jusqu’à 8 personnes, à partir du 1er juillet. Mais aucun compromis n'a été arrêté. On trouve même, autour de la table, plusieurs partisan d’une suppression pure et simple de la limitation des contacts, au profit d’une simple recommandation.

Le comité de concertation pourrait aussi lever l’interdiction de rassemblement la nuit (pas plus de 4 personnes entre minuit et 5h), mis en place après la levée des couvre-feu. Par contre, les gouvernements ne devraient pas faire d’annonce sur les masques en extérieur, et laisser chaque ville continuer à décider de l’attitude à adopter.

HORECA

La limitation de 4 par table dans les cafés et restaurants pourrait sauter au profit de 8 personnes, mais le chiffre exact reste à trancher cet après-midi. Le comité de concertation va aussi débattre de l’horaire de fermeture de l’Horeca : hier, la piste d’une prolongation au-delà de 23h30 pour juillet, et de la fin de la limitation des horaires en aout était jugée crédible, mais pas définitivement tranchée non plus.

Quelle que soit la décision pour juillet, la fermeture des cafés à 23h30 pourrait poser problème dans le cadre de la tenue de l’Euro 2020 : en cas de prolongation lors des matches de huitièmes de finales, prévus fin juin, les établissements Horeca seront priés de fermer avant la fin du match.

VACANCES

L’augmentation des contacts sociaux et aux tables de l’Horeca devrait aussi bénéficier aux locations de vacances : les grands gites pourront accueillir plus d’un foyer et 4 amis. Le protocole sanitaire pour juillet, concocté par la Wallonie, va même jusqu’à espérer que les grands gites puissent accueillir 50 personnes en juillet. A condition que ce groupe constitue une bulle fermée le temps du séjour : pas d’accueil d’autres convives en cours de séjour.

JAUGES POUR LES EVENEMENTS, FETES, CULTES

Le comité de concertation va valider aujourd’hui, l’entrée en vigueur de nombreuses mesures d’assouplissement pour le 1er juillet. Ce sont des mesures déjà planifiées, lors d’une réunion précédente :

Jauges pour assister à des événements culturels, sportifs et de folklore en extérieur passe à 2500, 2000 en intérieur.

Fin du télétravail obligatoire

Jauge pour assister à un culte passe à 200 en intérieur, 400 à l’extérieur.

Les fêtes (mariages, réceptions,…) passent à 100 convives autorisés.

Camps de jeunesse autorisés pour 100 personnes avec nuitées.

Fin des restrictions pour la pratique du sport, du shopping,…

COVID SAFETY TICKET

Lors d’un précédent comité, il avait été décidé que des grands événements de 75.000 personnes pourraient avoir lieu à partir du 13 aout. Moyennant la présentation d’une preuve de vaccination, de test ou de guérison. Les modalités de ce Covid Safety Ticket seront étudiées aujourd’hui.

SEPTEMBRE

La Flandre a demandé que soit à l’ordre du jour, la situation sanitaire à prévoir pour le mois de septembre. Le gouvernement flamand souhaite que l’on puisse annoncer dès ce vendredi, que les dernières mesures de restriction seront levées en septembre.