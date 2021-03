Frank Vandenbroucke: "Il y a 637 patients infectés par le Covid en soins intensifs, on ne peut pas continuer comme ça"

Frank Vandenbroucke, le ministre fédéral de la Santé, s'est exprimé lors de la conférence de presse à l'issue du comité de concertation. De nouvelles restrictions ont été prises pour freiner l'épidémie de coronavirus dans notre pays.

Le comité de concertation s'est à nouveau réuni ce mercredi matin. Les représentants du gouvernement fédéral, des gouvernements régionaux et des communautés se sont entendus sur de nouvelles restrictions pour juguler l'épidémie de coronavirus en Belgique qui s'est amplifiée ces dernières semaines comme dans le reste de l'Europe. Les mesures démarreront ce vendredi à minuit et s'achèveront 4 semaines plus tard, le 25 avril (sauf pour les écoles qui rouvriront après les vacances de Pâques, le 19 avril).

Dans les hôpitaux, on est dans une situation difficile

"Il fallait absolument prendre des mesures. Dans les hôpitaux, on est dans une situation difficile. Hier, il y avait 601 patients en soins intensifs infectés par le Covid. Aujourd’hui, il y en 637. Donc 36 patients de plus en une journée. Cela ne peut pas continuer comme cela", a souligné Frank Vandenbroucke, le ministre fédéral de la Santé, lors de la conférence de presse.

On sait comment on peut freiner le virus: c’est en limitant les contacts

"Mais on sait comment on peut freiner le virus: c’est en limitant les contacts. C’est une simple réalité. Le virus aime les contacts. Il faut les limiter", a ajouté le ministre qui a alors rappelé les nouvelles règles en la matière. "Il faut revenir à cette règle d’or qui est de dire qu’en dehors de son ménage, se limiter à un seul contact rapproché, le même, pendant les 4 semaines à venir. Je sais que c’est difficile. Et à l’extérieur on peut se rassembler avec un maximum de 4 adultes, sans compter les enfants. En ce qui concerne les contacts rapprochés, les enfants comptent. C’est difficile de dire ça pour un grand-père c’est douloureux mais c’est comme ça. Les enfants peuvent aussi être contagieux. Il faut revenir à ces simples règles", a assuré Frank Vandenbroucke.

11,4% des Belges ont reçu une première dose de vaccin

Le ministre est également revenu sur la campagne de vaccination. "Aujourd’hui, il y a 11,4% des Belges qui ont reçu une première dose de vaccin. En Wallonie, c’est même 11,9%. On est vraiment au milieu du peloton européen. Evidemment il faut encore essayer de faire plus et d’investir chaque jour dans cette campagne de vaccination", promet-il.

La priorité absolue est de rouvrir les écoles

Frank Vandenbroucke a terminé son intervention en évoquant les mesures prises concernant certains secteurs: "On prend des mesures extrêmement difficiles vis-à-vis des secteurs comme les métiers de contact non pas parce que ces secteurs sont coupables. On ne pointe pas du doigt. C’est la même chose pour l’enseignement. On prend ces mesures parce qu’on veut limiter les contacts, limiter la circulation du virus dans la perspective de pouvoir rouvrir notre société dans les mois qui viennent, avec la priorité absolue de rouvrir les écoles. Cela doit être possible après Pâques à condition qu’on se lance à nouveau maintenant dans un effort solidaire pour limiter les contacts et combattre le virus. Mais j’y crois, on est capables de faire ça, on l’a prouvé. Ensemble, à nouveau, une dernière fois, on y arrivera."