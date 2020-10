Gouvernement De Croo: qui est Petra de Sutter, ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques?

Mme De Sutter obtient le portefeuille de la Fonction publique et des Entreprises publiques et sera aussi vice-Première ministre.

Petra De Sutter (1963), habitante de la commune d'Horebeke en Flandre-Orientale, est gynécologue de profession et dirige le département de médecine reproductive de l'université de Gand. Elle a accédé à un poste d'eurodéputée lors des dernières élections. Elle est la première présidente écologiste à diriger la commission du Marché intérieur au Parlement européen. Elle siégeait auparavant au Sénat et au Conseil de l'Europe. "En collaboration avec l'équipe gouvernementale et avec tous les fonctionnaires, je compte oeuvrer à la modernisation du gouvernement et à sa transition vers le digital", affirme Mme De Sutter. "Je suis fière de devenir ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques. La crise sanitaire du coronavirus prouve que nous avons besoin d'un gouvernement fort pour sauvegarder l'intérêt public", annonce-t-elle.