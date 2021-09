Grand Baromètre: 2 Belges sur 3 sont pour la vaccination obligatoire

Une large majorité des Belges défend désormais l’idée de rendre la vaccination contre le COVID obligatoire dans notre pays. C’est un des enseignements du Grand Baromètre RTL INFO - Le Soir, sondage réalisé par la société Ipsos entre les 7 et 14 septembre auprès d'un échantillon représentatif de la population de 2378 répondants (485 à Bruxelles, 930 en Wallonie et 1000 en Flandre). La part de Belges qui est favorable à cette vaccination obligatoire ne cesse de grandir : 66% aujourd'hui, alors que c’était 52% en juin et 45% en mars. Les Flamands sont toujours les plus favorables, à cette vaccination obligatoire (69%) devant les Wallons (61%) et les Bruxellois (57%).

Troisième dose

Parmi les Belges vaccinés, 8 personnes sur 10 accepteraient de recevoir une 3ème dose de vaccin anti-covid dans les prochains mois. Constat partagé dans les trois régions du pays.

Retour en confinement

Six Belges sur 10 seraient prêts à retourner en confinement, en cas de rebond de l’épidémie. Sentiment que l’on retrouve de façon similaire dans les trois régions du pays. Mais la motivation vis-à-vis du confinement baisse. Il y a une grosse année, en juin 2020, ils étaient 7 Belges sur 10, à accepter un retour par la case confinement. Entretemps, il est vrai, il y a eu la deuxième vague (un confinement entre octobre et mai 21) et la vaccination, venus bouleverser la donne.

Bruxelles

Evitez-vous de vous rendre à Bruxelles parce que la population bruxelloise est moins vaccinée ? Les Wallons ne changent pas leur comportement (69% n’évitent pas Bruxelles), les Flamands sont nettement plus partagés (48% avouent éviter la capitale, 52% répondent non).