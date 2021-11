La Wallonie et Bruxelles s'exposent à Dubaï pour l'Exposition universelle

(Belga) Le ministre-président wallon Elio Di Rupo a officiellement inauguré, ce dimanche après-midi, la semaine Wallonie-Bruxelles à l'Exposition universelle de Dubaï. Initialement prévue en 2020 puis reportée à la suite de la crise sanitaire, cette dernière s'est finalement ouverte le 1er octobre dernier pour se refermer le 31 mars 2022.

Quelque 170 pays participent à l'événement articulé autour de la connexion des esprits et de la construction du futur. Couvrant un espace de 4,38 km2, l'Exposition universelle devrait attirer 25 millions de spectateurs. Une partie d'entre eux passeront certainement par le pavillon belge, une arche végétale de plusieurs niveaux, conçue par l'architecte louviérois Vincent Callebaut et réalisée par le groupe Besix, implanté aux Emirats Arabes Unis depuis 50 ans. A l'intérieur, les curieux pourront y découvrir les technologies des trois Régions du pays en matière de mobilité mais aussi des Belges connus, de Nafissatou Thiam aux traditionnels personnages de bande dessinée. "Vu de Belgique, les Émirats, c'est loin, c'est compliqué. C'est aussi souvent méconnu", a souligné Elio Di Rupo lors de l'ouverture officielle de la semaine Wallonie-Bruxelles. Pourtant, les Émirats, en pleine évolution, regorgent d'opportunités dont entend bien profiter la mission économique organisée en parallèle par l'Agence wallonne à l'Exportation (AWEX). Une soixantaine d'entreprises, issues de secteurs tels que la mode, l'équin, l'aérospatial, l'agro-alimentaire ou encore le tourisme, y participent. "Nos entreprises sont petites mais elles sont capables d'aller à l'international. La Wallonie possède des joyaux qu'il faut faire mûrir et surtout faire connaître", a ajouté le ministre-président wallon. "C'est un travail de longue haleine. Les pays du Golfe se méritent", a de son côté expliqué l'administratrice générale de l'AWEX, Pascale Delcomminette. "Mais nous avons l'occasion incroyable de pouvoir profiter de la vitrine exceptionnelle de l'Exposition pour mettre en avant des secteurs porteurs, dans lesquels nous faisons preuve d'excellence", a-t-elle encore indiqué. Avant la crise du Covid, les Émirats Arabes Unis, dont Dubaï fait partie, constituaient le 2e marché d'exportation de la Wallonie vers le Proche et le Moyen-Orient, derrière l'Arabie saoudite. (Belga)