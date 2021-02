Leopold Lippens, le bourgmestre de Knokke, est décédé

Selon nos informations, Leopold Lippens, le bourgmestre de Knokke-Heist, est décédé. L'homme politique est mort à l'hôpital ce vendredi, entouré de ses proches, des suites d'une longue maladie. L'élu souffrait d'une leucémie. Né en 1941, Leopold Lippens était âgé de 79 ans.

Bien connu pour son rôle de maïeur de la station balnéaire depuis plus de quarante ans, Lepolod Lippens était également le frère aîné de l'homme d'affaires Maurice Lippens, ancien président de la banque Fortis.

Knokke-Heist ouvre un registre de condoléance

Le décès du comte Leopold Lippens marque profondément Knokke-Heist. "La perte d'un personnage aussi monumental que le comte Léopold Lippens laisse non seulement le conseil communal, mais aussi tous les habitants de Knokke-Heist et ceux qui y possèdent une seconde résidence quelque peu orphelins", indique la commune dans un communiqué.

En signe de deuil, tous les drapeaux officiels ont été mis en berne sur les bâtiments communaux de la station balnéaire. Un registre de condoléance a également été ouvert. La commune a également annoncé qu'elle travaillait actuellement sur un hommage détaillé, qui sera publié prochainement. Le premier échevin Piet De Groote devient bourgmestre faisant fonction jusqu'à ce que le conseil nomme un nouveau maieur.

41 ans aux commandes de Knokke

Léopold Lippens était né à Knokke le 20 octobre 1941. Il est le fils de Léon et Suzanne Lippens. Il a deux sœurs aînées, Marie et Elisabeth, et un jeune frère Maurice. Lippens s'est rapidement impliqué dans la politique communale de Knokke et est devenu conseiller communal en charge des travaux publics en 1970. Lorsque le bourgmestre Emmanuel Desutter est devenu député en 1979, M. Lippens lui a succédé au maiorat de Knokke. Dans les années qui ont suivi, Léopold Lippens, membre de la liste "intérêts communaux", fut élu à plusieurs reprises. En 2018, il a même obtenu pas moins de 7.000 votes de préférence. Au total, le comte Lippens aura été bourgmestre de Knokke-Heist pendant 41 ans.

Des déclarations choc

Si Leopold Lippens est bien connu du grand public, même du côté francophone de la Belgique, c'est en partie à cause de ses déclarations controversées. Dans les années 1980, il s'en était pris publiquement aux "touristes frigobox", ces visiteurs d'un jour qui venaient à la Côte avec nourriture et boissons pour ne pas consommer sur place. Au cours de sa carrière, le bourgmestre s'est aussi attaqué aux personnes torse nu ou en bikini qui se promenaient hors des plages.

Plus récemment, lors de la crise des migrants, Leopold Lippens avait plaidé pour placer les migrants qui n'étaient pas en ordre dans un "camp comme à Guantanamo", en référence au centre de détention américain ultra-sécurisé et hors de tout cadre juridique. Même au début de la crise du coronavirus, le maïeur avait fait parler de lui en prenant de court le gouvernement fédéral et en plaçant sa commune en lockdown dès le 12 mars.

Un homme d'affaires

Le bourgmestre Lippens était également un homme d'affaires à l'image d'autres membres de sa famille. L'homme a ainsi dirigé pendant des années la Compagnie du Zoute, la puissante société immobilière de la famille Lippens et des familles nobles apparentées avant qu'il ne fasse un pas de côté comme administrateur, une fois la limite d'âge de 70 ans atteinte.

Léopold Lippens n'avait par ailleurs jamais fait mystère de sa volonté de rester bourgmestre de Knokke et estimait que 104 ans était un bon âge pour céder le relais. L'intéressé avait subi une opération au coeur voici quelques années et s'était mis en retrait depuis le mois novembre en raison d'une leucémie. Il laisse trois enfants.