Près de 1.600 personnes ont participé à la 7e édition de la "Refugee Walk" à Anvers

(Belga) Près de 1.600 personnes ont pris part, dimanche à Anvers, à la septième édition de la "Refugee Walk", une marche organisée par l'association Vluchtelingenwerk Vlaanderen afin de collecter des fonds au bénéfice des réfugiés. Ensemble, les participants ont récolté plus de 300.000 euros.

Les plus courageux ont enfilé leurs chaussures de marche dès 08h30 pour parcourir 40 km au départ de la Zomerfabriek dans le district de Berchem. Des boucles de 20 et 10 km étaient également possibles. "Avec plus de 100 millions de personnes déplacées de force à travers le monde, il n'y a jamais eu autant d'exilés qu'actuellement. Ces personnes comptent sur le soutien et l'hospitalité d'autres pays", a souligné Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Pour l'association, la marche visait un double objectif:"sensibiliser à la problématique, d'une part, et collecter des fonds destinés à notre fonctionnement, d'autre part", a expliqué sa directrice, Tine Claus. Vluchtelingenwerk Vlaanderen entendait également attirer l'attention sur la crise actuelle de l'accueil en Belgique. "Cette situation dure depuis un an et continue malheureusement de se dégrader", a ajouté Mme Claus. "Des milliers de personnes déplacées se sont vu refuser l'accueil l'année dernière, c'est très alarmant. Il s'agit d'une crise que nos dirigeants peuvent résoudre s'ils travaillent ensemble. Dans un premier temps, il s'agit de mettre en place un dispositif d'accueil d'urgence pour sortir les personnes exilées de la rue", a-t-elle encore indiqué. (Belga)