Réforme des rythmes scolaires - Adoptée en commission, la réforme s'appliquera bien dès la rentrée 2022

La commission Education du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mardi soir la réforme du calendrier scolaire, laquelle s'appliquera bien dès la rentrée 2022.

Ce futur calendrier s'appuiera dorénavant sur une séquence de 7 (6 au minimum, 8 au maximum) semaines de cours, suivies par deux semaines de vacances, et ce tout au long de l'année. Les congés de Toussaint et de Carnaval passeront en conséquence de une à deux semaines. Les vacances d'été, qui débutaient traditionnellement le 1er juillet pour s'achever au 31 août, seront elles rabotées à sept semaines. Les classes débuteront dès la rentrée prochaine au dernier lundi d'août et s'achèveront toujours le premier vendredi de juillet. La rentrée scolaire 2022 commencera donc le lundi 29 août. L'opposition PTB, Les Engagés et DéFI, ont demandé à ce que cette réforme, qui va chambouler la vie de nombreuses familles, soit reportée à 2023, mais leurs amendements ont tous été repoussés par la majorité arc-en-ciel. Les Engagés se sont en conséquence abstenus sur l'ensemble du texte, tandis que le PTB a lui voté contre. Le texte devrait définitivement être approuvé en séance plénière dans 15 jours.