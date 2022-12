Six millions d'euros pour l'installation d'éoliennes à proximité des aéroports

(Belga) Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) veut débloquer 6 millions d'euros pour Skeyes, l'entreprise publique autonome chargée du contrôle du trafic aérien. Ce montant devrait lui permettre d'effectuer des travaux d'adaptation afin qu'il soit possible d'installer des éoliennes à proximité des aéroports, a-t-il annoncé jeudi à la Chambre, en réponse à une question du député indépendant Jean-Marie Dedecker.

Des limitations techniques existent près des balises aéroportuaires et des radars, dans des zones dites "no go". Il est impossible d'y installer des éoliennes. "Mais avec ce budget, Skeyes peut désormais réduire les restrictions au minimum", a assuré le ministre. "L'objectif est bien sûr de faciliter l'installation d'éoliennes sans mettre en péril la sécurité aérienne." La proposition sera sur la table du gouvernement ce vendredi. (Belga)