Un Belge sur 2 approuve le renvoi des réfugiés vers des pays dictatoriaux

(Belga) Une moitié des Belges rejette les réfugiés, rapportent samedi Le Soir et Sudpresse sur la base d'un sondage de la fondation 'Ceci n'est pas une crise'. D'après l'enquête d'opinion, une majorité de la population juge que la Belgique accueille trop de demandeurs d'asile et de réfugiés (56%), prône le rapatriement des réfugiés arrivés illégalement même s'ils proviennent de pays dictatoriaux (49%) et veut interdire l'hébergement citoyen des réfugiés en situation illégale (49%).

L'enfermement des enfants avec leurs parents dans l'attente de leur expulsion est davantage contesté, puisque seuls 43% l'approuvent (contre 42% d'opposants et 15% d'avis mitigés). Plus généralement, six Belges sur dix ont le sentiment que "nous allons vraiment être de plus en plus envahis" face à l'afflux de migrants qui traversent la Méditerranée. Mais ils surestiment largement la proportion de réfugiés accueillis: seuls 13% des personnes interrogées indiquent un pourcentage proche de la réalité, soit de 0,1% à 1% de la population européenne, souligne Sudpresse. Au Liban, les réfugiés représentent près de 30% de la population, relève Le Soir à titre de comparaison. Le droit international oblige la Belgique à protéger sur son territoire les personnes qui bénéficient du statut de réfugié en raison des risques qu'ils encourent dans leur pays. Pour le sociologue Benoît Scheuer, qui a dirigé l'étude, celle-ci confirme que la société est profondément divisée, avec une opposition frontale entre d'un côté les "abandonnés", marqués par le repli sur soi et une défiance absolue vis-à-vis des institutions, et de l'autre les "renaissants", également antisystème mais avec une approche beaucoup plus ouverte. Le sondage a été réalisé sur la base d'un échantillon représentatif de 801 personnes, qui ont été questionnées début septembre. (Belga)