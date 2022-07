40.000 familles attendent un logement social en Wallonie et le délai pour en créer est de… 5 à 7 ans

Christophe Collignon, le ministre wallon du Logement et des Pouvoirs locaux, était l’invité de Bel RTL ce matin. Au micro d’Antonio Solimando, il a détaillé ses propositions pour augmenter le nombre de logements sociaux.

Le ministre reconnaît qu’il y a un besoin de logements abordables en Wallonie. Il a rappelé qu’1,7 million d’euros sont consacrés au logement dans le plan de relance wallon, sous cette législature. Il a notamment évoqué des projets de rénovation mais aussi des projets de création. Christophe Collignon a parlé de "1.000 logements en appels à projets qui ont déjà été lancés". Et de "new deal du logement pour travailler plus avec le privé pour aller plus vite, parce qu’aujourd’hui, le délai de création d’un logement public, c’est entre cinq et sept ans". "Je veux absolument réduire ce délai et trouver du logement immédiatement disponible", a-t-il ajouté. Il dit avoir consacré 150 millions d’euros pour des actions de partenariat avec le privé.

Ce délai de création, alors que 40.000 familles sont sur liste d’attente pour bénéficier d’un logement social est "beaucoup trop long". "Il y a une forme d’urgence sociale et je veux vraiment ouvrir tous les champs de possible pour répondre à ce besoin parce qu’avoir un logement, c’est un besoin primaire… ".