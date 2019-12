75 ans de la bataille des Ardennes: suivez la cérémonie en DIRECT sur RTL-TVI dès 9h15

Après les festivités, place aux commémorations officielles pour les 75 ans de la bataille des Ardennes. Une bataille qui débutait le 16 décembre 1944. Dernière offensive allemande lancée par surprise pour reprendre le port d'Anvers. Ce week-end, 100.000 personnes se sont déplacées à Bastogne pour assister aux défilés de chars et aux reconstitutions, mais aussi rencontrer les vétérans. Aujourd'hui, la journée sera protocolaire et officielle. Dès 9h15, nous vous proposons une émission spéciale et en DIRECT à vivre sur RTL-TVi, RTLinfo.be et Bel RTL. Elle sera présentée par Luc Gilson.

Le chef du Pentagone, les présidents allemand et polonais, autant de délégations que de pays belligérants: 75 ans après la bataille des Ardennes, des hommages officiels sont rendus lundi chez nous et au Luxembourg aux dizaines de milliers de soldats tués. Cette bataille fut la dernière offensive allemande de la Seconde Guerre mondiale, lancée par surprise le 16 décembre 1944. La Belgique est alors libérée depuis trois mois, et le front s'est stabilisé à la frontière allemande. Personne ne s'attend à cet encerclement que vont imposer les troupes de la Wehrmacht à 18.000 soldats américains piégés à Bastogne. Les combats effroyables, qui s'étendent à toute la région, durent six semaines jusqu'à la victoire alliée fin janvier 1945.

De la Belgique au Luxembourg

Lundi, pour le 75e anniversaire de l'offensive, le mémorial du Mardasson, érigé sur une colline de Bastogne en hommage aux soldats américains tués, accueillera une cérémonie officielle, ponctuant un week-end entier de commémorations dans cette ville. Y sont attendus à 10h45 (09H45 GMT), à l'invitation du roi Philippe et de la Première ministre Sophie Wilmès, le ministre américain de la Défense Mark Esper, le président allemand Frank-Walter Steinmeier et son homologue polonais Andrzej Duda. Canada, Royaume-Uni, Pays-Bas et Luxembourg seront également représentés, ainsi que la France, par son chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian. La cérémonie sera jalonnée de discours et de témoignages. Un ancien combattant américain de 96 ans doit s'exprimer. Le cortège officiel se dirigera ensuite vers le Luxembourg, où un deuxième rendez-vous est fixé à 15h30, au cimetière militaire de Hamm, où repose George S. Patton avec quelque 5.000 soldats américains. Décédé en décembre 1945 des suites d'un accident en Allemagne, le général avait tenu à être enterré à Hamm avec ses hommes.

"Nuts week-end"

Helen Patton, sa petite-fille, a fait le déplacement en Belgique pour rencontrer des vétérans. George Patton est un héros des Ardennes, rappelle Mathieu Billa, directeur du Bastogne War Museum. Le général américain, raconte à l'AFP ce licencié en histoire, a accouru depuis l'Est de la France avec ses hommes pour aider ses compatriotes de la 101e division piégés à Bastogne par l'ennemi. L'objectif allemand est alors de reconquérir le port d'Anvers. Et Patton, à l'époque âgé de 59 ans, est propulsé "au sommet de sa gloire" quand il parvient à "couper l'encerclement" des militaires américains dont l'armée d'Adolf Hitler exigeait la reddition. Quelques jours plus tôt, le général américain Anthony McAuliffe avait balayé cette demande d'un "Nuts!" ("Des clous!" au sens figuré).

Une expression entrée dans la légende à Bastogne et dont la ville s'est servie pour baptiser les commémorations du "Nuts week-end" qui ont attiré des milliers de personnes ces trois derniers jours. Avec des invités de marque comme Nancy Pelosi, cheffe des démocrates au Congrès américain et principale opposante au président Donald Trump, venue à la tête d'une délégation de parlementaires démocrates et républicains. Dimanche, Mme Pelosi a été reçue à Luxembourg par le Premier ministre du Grand-duché Xavier Bettel, qui a rendu hommage aux "sacrifices que le peuple américain a consentis" pour libérer son pays il y a 75 ans. Le dirigeant libéral a aussi saisi l'occasion pour saluer le partenariat entre l'UE et les Etats-Unis, et défendre "une approche multilatérale où la coopération prévaut sur la confrontation". Une allusion à peine voilée à Donald Trump. Environ 600.000 soldats américains ont été déployés pour la bataille des Ardennes, pour plus de 400.000 allemands et 25.000 Britanniques, selon Mathieu Billa.

Outre les 30.000 à 40.000 soldats tués, les combats ont aussi fait quelque 3.000 victimes civiles, dans des bombardements ou des massacres commis par la Waffen-SS.