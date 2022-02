A la recherche d'un stage ou d'un stagiaire? Ce nouveau site pourrait beaucoup vous aider

Trouver un stage peut parfois s’apparenter à un parcours du combattant pour les étudiants. Afin d’aider les futurs stagiaires et les lieux de stage à bien se trouver, une plate-forme est venue simplifier le processus de recherche : "Student for Monday".

Pierre van Steenberghe est en le co-fondateur et a détaillé dans le RTL info Bienvenue, l’ingéniosité de son invention.

"C’est assez compliqué (de trouver un stage, ndlr). Il y a des alternatives qui existent déjà. Ce sont des sites qui reprennent des tas de propositions de stages et donc les futurs stagiaires se retrouvent noyés parmi toutes ces propositions", explique Pierre van Steenberghe en précisant le problème actuel des étudiants. "Nous avons mis en place un système de ‘matching’ entre les compétences des étudiants et les demandes des entreprises."

"Les étudiants passent beaucoup de temps à trouver un stage qui leur convient et ont du mal à l’identifier. A l’inverse, les entreprises postent des offres de stage et reçoivent pas mal de candidatures non pertinentes", rapporte-t-il encore en expliquant que "l’idée est d’être une plateforme qui centralise les besoins des étudiants, des écoles et des entreprises et de faire matcher tout ça."

Concrètement, le système est assez simple : "L’étudiant va s’enregistrer sur la plateforme en indiquant ses compétences et sa personnalité. L’entreprise va faire de même et lorsqu’elle va publier une offre de stage, elle va pouvoir indiquer quelles sont les compétences et la personnalité qu’elle recherche chez son futur stagiaire."

Un système dans lequel tout le monde est gagnant. "Afin d’être sûr d’avoir les résultats les plus pertinents, l’étudiant peut indiquer dans quelle langue il souhaite faire son stage, dans quelle région géographique, etc. Sur base de ça, l’étudiant va recevoir toute une liste de stage qui correspondent à ses attentes et ne perdra pas de temps à éplucher des offres qui ne lui iraient pas."

Un conseil : soyez juste avec vous-même et ne vous sur/sous-évaluez pas

Quand le candidat et l’entreprise se sont trouvés, le rôle de la plate-forme se poursuit et "permet de conseiller l’étudiant avant son premier jour de stage afin de l’aider à être le plus efficace possible dès son premier jour", conclu Pierre van Steenberghe.