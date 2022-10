Aide fédérale pour le gaz et l’électricité: voici qui y aura droit

Une aide pour amortir les couts très élevés de l'énergie, c'est celle que tout le monde attendait. Au lendemain des annonces fédérales, nous pouvons un peu plus détailler cette mesure. De quoi s'agit-il exactement ? En bref, 85% de la population belge y aura droit, avec quelques subtilités.

Le gouvernement fédéral a précisé les conditions et l’ampleur de son aide pour amortir les coûts très élevés de l'énergie. Au lendemain des annonces fédérales, maintenant que le budget est bouclé, nous pouvons un peu plus détailler cette mesure. De quoi s'agit-il exactement ? 85% de la population belge y aura droit.

De quoi parle-t-on ?



Il s’agit d’un forfait de 135€ de réduction sur le gaz, et 61€ sur l’électricité : cela fait 196€ par mois. (ndlr: de novembre 2022 à mars 2023)



Pour qui ?



Sont concernés:



> Les contrats variables et les contrats fixes depuis le 1er octobre 2021

> Ceux qui gagnent jusqu’ à 62.000 € net/an ou 125.000 en couple.

Pour ceux qui gagnent plus, ils recevront aussi cette aide mais seront imposés sur la somme et reverseront donc une partie au fisc, via leur déclaration d’impôt.





Comment ?

Il ne faut rien faire pour en bénéficier. La somme sera directement déduite de votre facture. Une note de crédit sera réalisée si votre acompte est inférieur à l’aide. Tout sera automatique sauf pour ceux qui ont une chaudière collective au gaz. Il faudra alors remplir un formulaire sur le site du SPF Économie, disponible dans les semaines qui viennent.



Combien de temps ?

Cette aide devrait permettre à 85% de Belges qui peuvent en bénéficier d’amortir le coût de leur chauffage cet hiver. Le forfait sera effectif de novembre 2022 à mars 2023, soit une aide totale de 980€.