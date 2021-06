Bars et restaurants: vous pourrez vous mettre à 8 à une même table

Le retour à la vie normale se poursuit. Encouragé par des chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique de plus en plus bas, le comité de concertation (CODECO) qui rassemble les autorités fédérales et régionales a décidé ce vendredi après-midi que les bars et restaurants pourront désormais accueillir 8 personnes par table (au lieu de 4 actuellement) et rester ouverts jusqu'à 1h du matin à partir du 27 juin ou du 1er juillet (à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne le savons pas encore avec certitude). L'heure d'ouverture dans l'horeca est fixée à 5h du matin. Le CODECO a aussi porté à 8 le nombre de personnes qu'on pourra inviter chez soi. Ce chiffre ne comprend pas les enfants. Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet.